Carlos Cortés, director de Blanco y Negro, y el regreso de Jordhy Thompson a las citaciones: “Hay que respetar la institucionalidad en Chile”

El director de Blanco y Negro, Carlos Cortés, conversó con Los Tenores en la previa al encuentro de este jueves con Curicó Unido, duelo marcado en los comentarios por la citación a Jordhy Thompson tras haber sido marginado por acusaciones de violencia contra su expareja.

Al respecto, el integrante de la organización que rige al “Cacique” avaló la determinación. “Me parece que, según los antecedentes que tengo, se siguió un procedimiento que se fue cumpliendo íntegramente. Se fijaron ciertas condiciones para que pudiera retornar. No entro en la toma de decisiones deportivas, se tomaron acciones médicas, psicológicas. Si lo citan es una decisión de orden deportivo en la que no me meto”, comentó, junto con cuestionar la postura al respecto por parte de la Ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana.

“Muchas veces se usa a Colo Colo para salir en los medios. No hay sentencia condenatoria para el y hay que respetar la institucionalidad en Chile. ¿Qué va a hacer si le prohíben trabajar? ¿Quieren que quede cesante todo que tuvo un problema así? Hay que respetar lo que dijo el Poder Judicial. Si cumplió las exigencias que se le hicieron, bien por él. Que un ministro haga referencia a Colo Colo es aprovechamiento político. Esto es un tema deportivo y judicial, se fueron resolviendo en una línea y meter el mundo político a opinar excede por mucho a este tipo de actividades”, aseguró Carlos Cortés, insistiendo en la postura respecto a Jordhy Thompson.

“Lo más importante es ser justo. La justicia la ven los Tribunales. En términos de principios está mal, pero el que debe sancionar son los tribunales y eso fue lo que pasó“, sostuvo el director de Blanco y Negro.

Colo Colo y la violencia en el fútbol chileno

Carlos Cortés profundizó, en su condición de abogado, en la necesidad de mayores sanciones a los fanáticos ante la serie de problemas que se han producido en los recintos deportivos del país.

“Pasa más de la prevención, tiene que haber sanción a los infractores. Cometer delitos en el estadio sale muy barato. Al jugador le afecta no tener a los hinchas. A los delincuentes hay que extirparlos del fútbol. Hay que aplicar penas de cárcel o de impedirles por un buen tiempo ingresar a los estadios. Soy partidario de no aumentar las penas, sino que sean efectivas, no que la persona quede firmando. Eso no le genera un cambio de conducta a nadie”, apuntó, junto con plantear la serie de inconvenientes que implica el ser sancionados con jugar a puertas cerradas.

“Esto le ha costado más de 1.500 millones de pesos al club. Con esto, claramente nuestro presupuesto se va a ver afectado. Si a la gente le da miedo ir al estadio, será un espectáculo pobre. El fútbol es más que el partido”, remarcó el director de Blanco y Negro, que valoró la gestión económica de Blanco y Negro.

“Teníamos un hoyo de 4 mil millones de pesos, se redujo a la mitad el año pasado y recién este año hay números azules, sin perdidas. Espero que con la administración actual, el club tenga ingresos para realizar refuerzos importantes”, recalcó Carlos Cortés, junto con proyectar mejorías en el estadio Monumental.

“Cualquier proyecto es pensable a 15, 20 o 30 años, para que sea rentable para quien quiera poner plata en la remodelación. El directorio ha tenido reuniones. Ya luego tendremos un plan de trabajo que podamos presentar”, concluyó