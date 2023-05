Pep Guardiola tras meterse en la final de Champions: “Yo soy culé, soy del Barça, por supuesto que estoy feliz de ganarle al Madrid”

El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, habló en conferencia de prensa luego que su escuadra se instalara en la gran final de la UEFA Champions League.

Los “Ciudadanos” vapulearon por 4-0 al Real Madrid en casa y se llevaron la eliminatoria por un holgado 5-1, resultado que los metió en el partido final frente al Inter de Milán.

“Hemos jugado con el dolor de barriga que nos causó lo del año pasado y lo hemos sacado todo. Estamos muy contentos de estar en la final”, comenzó diciendo el DT español en conferencia de prensa.

Respecto a cómo se consumó la clasificación, lanzó: “En el partido de ida decidí poner un interior más atrás y hoy lo he puesto más adelante. Hemos conseguido atacar con mayor fluidez. Este año en casa nos sentimos muy muy fuertes. No sé por qué pero nos sentimos muy cómodos (…) En el inicio de la segunda parte nos hemos precipitado muchísimo y por eso no hemos estado tan bien. Pero es normal. Lo ves cerca, te precipitas, y nos ha costado más, aunque en general hemos hecho un partido extraordinario”.

Consultado sobre Erling Haaland, máximo goleador del equipo, Pep indicó que “todo el mundo habla de Haaland y se lo merece, pero sin Rodri no hubiésemos estado aquí. Su presencia es muy importante”

Tras lo anterior, el entrenador le dedicó loas a su rival. “El Madrid es un fantástico equipo. No voy a ser yo quien va a juzgar lo que significa. Jugamos una eliminatoria muy pareja en el duelo de ida, donde en momentos ellos fueron mejores y hoy lo fuimos nosotros (…) Es una grandísima satisfaciión jugar una nueva final de Champions con el Manchester City”.

Respecto a su sentir tras dejar en el camino al último canpeón de la competición, lanzó: “Yo soy culé, soy del Barça, por supuesto que estoy feliz de ganarle al Madrid“.

Finalmente, Guardiola tuvo palabras para el próximo rival del City, el Inter de Milán.

“Un equipo italiano es un equipo italiano. No hay nada mejor para un equipo italiano que no le den como favorito. Pero ya tendremos tiempo de hablar de ello”, cerró.