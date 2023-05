Encontraron el diente en la cancha: Nelson Espinoza relata su fuerte choque con Zampedri antes de someterse a cirugía

Nelson Espinoza, arquero de Deportes Copiapó, quedó con una fractura de molar y arco cigomático derecho tras el fuerte choque accidental que tuvo con Fernando Zampedri este domingo, en donde su rostro impactó con la rodilla del delantero de Universidad Católica.

El portero del “León de Atacama” será operado este martes, pero antes de someterse a la cirugía, entregó un breve relato de lo que fue el lamentable episodio que vivió con el atacante de la UC.

“Del accidente no recuerdo mucho. Solo me acuerdo que sentí que toque la pelota y luego de eso, el golpe. Me toqué la cara para ver si tenía sangre y me di cuenta de que me faltaba un diente”, señaló el guardameta de los copiapinos en diálogo con LUN.

“Me volaron un diente”

Luis Silva, kinesiólogo de Deportes Copiapó, ofreció más detalles del choque que dejó a Nelson Espinoza sin una pieza dental. “Cuando llegamos a asistirlo, me dijo: ‘Me volaron un diente’. Tenía otro (diente) colgando. El primero lo encontró un compañero en la cancha, lo metimos en suero fisiológico y lo mandamos a la clínica”, indicó.

“Tenía dolor pero más malestar por la inflamación de la cara. Balbuceaba con Zampedri, que le pedía disculpas porque no lo había visto, y él le decía que tampoco lo había visto, porque fue una jugada de fútbol, sin mala intención”, aclaró Silva.

El propio kinesiólogo explicó qué pasará con Espinoza tras la pérdida de su diente. “La cirugía es una cosa y el tratamiento dental viene después. Primero hay que ver cómo salió la operación y luego ver si se puede implantar el diente o realizar un programa para generar un implante artificial”, comentó.

“Lo bueno es que es su propio diente. La pieza dental salió limpia, desde la raíz. Es llegar y poner. Pero hay que evaluar, porque también puede haber una decoloración, que se note estéticamente, o sensibilidad al calor o frío”, completó Luis Silva sobre el arquero de Deportes Copiapó, quien tendrá un mes de recuperación postoperatorio.