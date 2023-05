Ramiro González preocupa en Colo Colo tras lesionarse ante Unión: “Se me estiró la pierna y puede ser un desgarro”

Una mala noticia sumó Colo Colo en la igualdad 1-1 ante Unión Española por el Campeonato Nacional 2023.

Ramiro González salió lesionado durante el partido y encendió las alarmas en el Cacique de cara a los próximos partidos.

El propio defensor reveló lo que sintió durante el duelo. “Me vino un pinchazo en el aductor, como que se puso duro, por lo mismo preferí salir. Se me estiró la pierna y puede ser un desgarro“, lanzó.

Respecto al empate frente a los hispanos, indicó que “desgraciadamente nos vamos con bronca por el gol. Los primeros cinco minutos del segundo tiempo fueron malos y nos hacen ir con las manos vacías prácticamente”.

Sobre el momento del equipo, González indicó: “Tratamos de buscar siempre la mejor versión. Tenemos muchas cosas por corregir, pero nos vamos con bronca, porque nos pusimos en ventaja en el marcador y después no pudimos sostenerlo”.

Finalmente, el defensor cerró diciendo que “con el correr de los partidos me he sentido mejor, he sido uno de los refuerzos que más ha jugado y ojalá los exámenes salgan buenos”.