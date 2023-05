Nicolás Peric recibe especial homenaje en el aniversario 281 de Talca: fue reconocido como “Deportista Destacado”

Este viernes, Talca celebra 281 años y Nicolás Peric recibió un especial reconocimiento llamado “Deportista Destacado” debido a su destacada trayectoria en el fútbol chileno y estrecho vínculo con la comuna.

Tras participar en el Te Deum ecuménico en la Catedral, el alcalde Juan Carlos Díaz se trasladó al Extensión Universidad de Talca, ocasión donde premió al exarquero nacional, además del exregidor Vicente Acuña y a una institución benéfica que ayuda a enfermos terminales.

“No es algo que yo esperaba. Me preguntaron qué me parecía que mi nombre fuera propuesto como Hijo Ilustre y dije claro, por qué no. Yo soy de Talca. Es un reconocimiento no solo por haber nacido en la comuna sino a lo que se entregó como deportista al club de la ciudad y lo que uno representó para mucha gente”, comentó Peric en la instancia.

En esa línea, el exportero de Rangers expresó su satisfacción por recibir dicho reconocimiento. “Es por que era muy difícil no poder decir que si a una premiación como ésta. Indudablemente que me pone muy contento que hayan pensado en mi”, agregó.

Cabe recordar que Nicolás Peric dio sus primeros pasos en el mundo del fútbol en el club amateur San Martín Boys. Tras ello, fue convocado por Rangers y comenzó una destacada carrera que lo llevó a defender la camiseta de La Roja.

Hoy, retirado del fútbol profesional, el “Loco” entrega su experiencia en una escuela de arqueros de Talca donde enseña su basta trayectoria bajo los tres palos a futuras generaciones.