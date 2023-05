Daniel González respalda a Holan ante las dudas sobre su continuidad en la UC: “Con el profe todos remamos para el mismo lado”

El defensa de la UC, Daniel González, afrontó en conferencia de prensa el mal momento del club, que prepara su duelo del domingo ante Deportes Copiapó con la necesidad de volver a ganar, considerando que no lo hacen desde marzo.

“No ganar deja ese gustito amargo, trabajamos para obtener resultados que exige el club. Católica es un equipo grande, tenemos que pelear cosas importantes, pero en los partidos que quedan esperamos que sea una seguidilla buena, escalar en la tabla y pelear arriba”, remarcó el ex Santiago Wanderers, que afrontó la opción de que Ariel Holan pueda dejar la banca cruzada tras la primera rueda del Campeonato Nacional 2023.

“Con el profe todos remamos para el mismo lado, tanto el cuerpo técnico como nosotros queremos ganar. Va de la mano con el trabajo de la semana. Los procesos no lo ven los jugadores, nosotros tenemos que remar para el mismo lado siempre“, planteó Daniel González, autocrítico con el hecho de apenas haber jugado 7 partidos en lo que va del año.

“Cuando llegué me costó bastante. Venía siendo titular regularmente en Wanderers. El jugador es confianza, cuando estás al 100% te salen más las cosas. Me costó más, era mi primera salida, pero eso no es excusa, vine a aprender y a competir. Me estoy nutriendo de la experiencia de quienes están y estoy trabajando para perfeccionarme, evitar errores. Mi objetivo es competir”, recalcó quien ha sido titular en los últimos dos partidos de la UC y se perfila para mantenerse en la oncena tras recuperarse de una contusión que sufrió durante el suspendido Clásico Universitario.