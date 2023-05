Mauricio Arias relata cómo es jugar en la exótica liga de Timor Oriental: “No existe esa violencia del último Clásico Universitario”

El futbolista chileno Mauricio Arias sigue vigente a sus 38 años y viene de coronarse campeón con Karketu Dili, club de la Primera División de Timor Oriental, país del Sudeste Asiático.

El experimentado lateral izquierdo llegó en febrero a esta exótica liga que nació en 2015. Y el país en donde milita se trata de una excolonia portuguesa que se independizó de Indonesia en 2002.

Tras ganar el torneo local con su escuadra, el ex Universidad de Chile conversó con AS y explicó cómo se dio su llegada a este inusual destino. “Por contacto de un técnico chileno (Simón Elissetche), quien había sido campeón acá y también dirigió a la selección local. Se dio la oportunidad de llegar y me recibieron bastante bien”, señaló.

El “Laucha” también relató cómo es jugar en Timor Oriental. “Los entrenamientos semanales son temprano y duran dos horas. Comenzamos tipo 7 AM para evitar el calor y por eso yo estoy en pie a las 6:15 en punto. La rutina finaliza como a las 9, porque después el calor es insoportable. Con respecto al torneo, jugábamos todos los fines de semana”, explicó.

Además, remarcó la buena asistencia de público que hay en los estadios. “Asiste bastante gente, les gusta mucho el fútbol. Existe la facilidad de que las entradas no son caras, por lo tanto va la familia completa. No existe esa violencia como la que se vivió en el último Clásico Universitario en Chile”, sostuvo.

“Acá antes y después de entrenamiento se reza. Es un país muy religioso, todos los días domingos asisten al culto. Son muy estrictos con eso. Lo demás no se diferencia mucho de otros países. Es tranquilo, ordenado, el gobierno trabaja muy bien, hay respeto por la cultura. La gente es muy amable y trabajadora, en la calle te saludan sin conocerte”, agregó Mauricio Arias sobre el país asiático.

Por último, el campeón con Everton y la U (en 2008 y 2009 respectivamente) se refirió a sus problemas con la comida y el idioma. “Soy una persona que no consumo mucho aliño, y acá la mayoría de los alimentos tienen bastante. Entonces cuando voy a comprar pido lo justo y necesario: el arroz y el pollo. Otro tema es la comunicación. Pasa bastante que la gente no te entiende mucho y a veces me aburro y no compro nada. Por eso me gusta cocinar en mi departamento y evito problemas”, añadió.