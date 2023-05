Desde Colo Colo tíldan de “extraña” y “desigual” la sanción recibida por la U de cara al próximo Superclásico

Yanara Aedo, delantera y capitana de Colo Colo Femenino, habló este jueves en la previa del duelo de este domingo ante Santiago Morning y fue consultada por la sanción que recibió Universidad de Chile tras los incidentes en el Clásico Universitario, que deberá disputar el próximo Superclásico masculino solo con mujeres y niños.

“Me parece una medida, por decirlo de manera correcta, extraña. Siento que quizás no es la intención, pero si estamos intentando hablar de igualdad o equidad, me parece un poco rara la medida. No estoy de acuerdo, desde esos pequeños detalles parte esto y es algo cultural que acá en Chile hay que cambiar”, comentó.

En esa línea, la jugadora del “Cacique” agregó: “Que vayan las mujeres porque no están acostumbradas a jugar o no ven el fútbol de la misma manera que los hombres. Son pequeños detalles que van haciendo la diferencia, pero no solo en el fútbol, sino que a nivel cultural”.

Por otra pate, Yanara Aedo se refirió al posible arribo de Luis Mena como DT de La Roja Femenina. “Es un tema que lo tengo normalizado, llevo dos semanas escuchando lo mismo y tratamos de enfocarnos en lo que nos toca que es el fin de semana. Estamos enfocadas en el partido que en lo que se habla. Obviamente es una persona súper capacitada para estar en cualquier lado. Como jugadora prefiero tenerlo en Colo Colo, pero si va a la selección estaré muy feliz por él”, aseguró.

Finalmente, abordó el presente del fútbol fememino y la acusación de Camila Maldonado, exfutbolista de Santiago Wanderers, sobre su polémica salida del club porteño. “Es importante darle antención no solo a los clubes grandes, sino también lo que pasa en la Primera B. Lo que están pasando las jugadoras no es grato para nadie, a nadie le gusta no saber sobre su futuro. Se han hechos denuncias fuertes para lo que es el fútbol femenino y es un tema al que hay que prestarle mucha antención y debería ser tratado”, explicó.