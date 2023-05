Carlos Zambrano recordó la patada que le dio a Charles Aránguiz: “Me arrepiento de no habérsela puesto bien”

Tras un paupérrimo paso por Boca Juniors, donde dio más dolores de cabeza que alegrías, Carlos Zambrano arribó al fútbol peruano para defender la camiseta de Alianza Lima.

En conversación con Trome de Perú, el defensor hizo un repaso por su carrera futbolística y recordó el día en que perjudicó a su selección y los dejó con 10 hombres enfrentando a La Roja por las semifinales de la Copa América 2015.

Lejos de mostrarse arrepentido, el ex Boca Juniors aseguró que: “ya me habían sacado una amarilla por provocar, levanto el pie y me arrepiento de no habérsela puesto bien porque solo lo raspo, se lo hubiera puesto mejor”, dijo en la conversación.

“Me arrepiento porque perjudiqué mucho al grupo por una jugada tonta, porque si me voy a ir expulsado, me voy a ir bien expulsado… saqué el pie”, complementó el Zambrano.

Incluso recordó las advertencias del juez del partido, considerando que antes de la agresión a Aránguiz, había tenido cruces con Vidal y Sánchez: “(Con Vidal) nos pusimos cara a cara, me toca la cara, el árbitro me dice ‘deja de provocarlo a él…’. Estaba volando”, dijo.

“A la siguiente jugada viene Alexis Sánchez a encararme, se tira en el área y yo le dije ‘deja de tirarte’ con palabras malas. El árbitro nuevamente me dijo que a ‘la próxima vez que lo provocara, me sacaba otra amarilla’”, cerró Zambrano.

La expulsión de Carlos Zambrano