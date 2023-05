Ben Brereton y su sentido adiós al Blackburn Rovers: “Mi etapa aquí ha terminado”

Durante este fin de semana, Ben Brereton disputó su último partido junto al Blackburn Rovers, en un partido de despedida donde se lució y que los hinchas no olvidarán fácilmente.

El club confirmó que el delantero chileno dejará la institución tras los dos goles que consiguió como forastero frente al Milwall, en la victoria por 4-3 y pocas horas después fue el propio ariete quien realizó una sentida despedida.

Durante una entrevista con Sky Sports, Brereton oficializó que el Blackburn ya es parte del pasado y que ahora asumirá un desafío mayor en su carrera.

“Lo único que puedo decir es que me lo he pasado muy bien en el Blackburn Rovers y que, por desgracia, no seguiré aquí la próxima temporada, pero no quiero decir nada más al respecto ahora”, dijo en entrevista con Sky Sports.

En esa línea, añadió que “me lo he pasado muy bien aquí, he disfrutado de todo el tiempo que he pasado en el club, he hecho grandes amigos y he formado una gran familia, pero mi etapa en el Blackburn Rovers ha terminado“.

Consignar que el seleccionado chileno se convertirá en las próximas horas en el flamante refuerzo del Villarreal de España.