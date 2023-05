Martín Demichelis y el batallado triunfo sobre Boca Juniors: “Si había un equipo que merecía ganar, era el nuestro”

El técnico de River Plate, Martín Demichelis, destacó la victoria lograda ante Boca Juniors en su primer partido dirigiendo al “Millonario” en el Superclásico del fútbol argentino, instancia en la cual debutó con triunfo.

“Si había un equipo que merecía ganar, era el nuestro. Nunca dejamos de buscarlo. Aunque llegó en el final, llegó la victoria tan buscada para nuestros hinchas, que llenaron el estadio tres horas antes”, remarcó el excentral, quien destacó el haberse impuesto más allá que la diferencia fuera la mínima.

“Ganar el clásico lo firmo, como sea. Después, me preocupan las formas y claro que si hubiera llegado un gol en el primer tiempo, cuando el rival no pasó la mitad de cancha, me hubiera ido más conforme“, planteó Martín Demichelis, que entregó su visión de los incidentes tras el penal de Miguel Borja.

“Se terminó ensuciando con el final. Como entrenador, es imposible. Me puse en frente de Vásquez para pararlo y era imposible. Tardé en meterme, pero ni la seguridad podía parar a todos. Hay cosas que no puedes controlar“, planteó el DT de 42 años, que respondió al central de Boca Juniors, Nicolás Figal, que habló en la previa de “visitar el gallinero”, en alusión al apodo con que los fanáticos “xeneizes” se burlan de su acérrimo rival.

“Para muchos fue una chicana, aunque para mí le faltó el respeto a uno de los estadios más maravillosos del mundo al calificarlo así. Lo otro lo dijo con respeto, no dijo que venía a ganar”, concluyó en la conferencia de prensa en el estadio Monumental.