Director de Azul Azul y los problemas en el Clásico Universitario: “Somos tan víctimas como los hinchas”

El director de Azul Azul, Juan Pablo Pavez, conversó con Los Tenores, ante la serie de cuestionamientos hacia Azul Azul por la organización del suspendido Clásico Universitario en Concepción.

“Fuimos a una fiesta y mira en lo que terminó. Como nunca, había muchas familias. Vimos en primera línea lo que pasó. Esto no puede volver a suceder en una cancha. Son cosas que nunca pensamos que podían pasar con tanta violencia“, aseguró el personero de la sociedad anónima, haciendo autocrítica en torno a la gestión por la seguridad en los estadios al momento de ejercer la localía.

“Somos parte del problema, pero estos son hechos delictivos. No sacamos nada con tirarnos la pelota entre todos, acá hay delitos. Acá no solo falla un operativo de seguridad, sino muchos organismos del Estado, considerando que en Chile los fuegos de artificio están prohibidos“, planteó Juan Pablo Pavez, quien adhirió a la idea de Juan Tagle, presidente de Cruzados, respecto al regreso de Carabineros al interior de los recintos deportivos.

“Hacemos reuniones para mejorar, pero no depende 100% de nosotros. Podríamos tener guardias tácticos, pero necesitamos autorización de Carabineros. No vemos que esté la voluntad para encontrar una solución integral. Hay muchas cosas que se pueden hacer, con autorización del Estado. Esperamos ir incorporando estas nuevas formas de trabajo, pero necesitamos el apoyo de todos. Esto, solos no lo podemos hacer (…) El tema del costo hay que evaluarlo. Tenemos que gastar bien los recursos”, explicó el director de Azul Azul.

Juan Pablo Pavez y el reembolso de entradas del Clásico Universitario

El personero de Azul Azul respondió ante lo informado por ADN Deportes en relación al hecho que no devolverán los dineros que los fanáticos pagaron para estar en el Ester Roa Rebolledo.

“Es un tema muy complejo. Empatizamos con la gente, pero la solución a esto es bastante difícil. Los contratos son como son. Haber estado 30 minutos en un ambiente único y que haya terminado así es fuerza mayor. Buscaremos todas las fórmulas para que el hincha se sienta bien con su club. Somos tan víctimas como los hinchas, hace un daño enorme a un club que tenía una planificación, nos echa a perder un semestre completo”, reconoció, junto con afrontar las dudas ante la defensa que, antes del partido, se hizo del comportamiento de los hinchas azules.

“Necesitamos marcar una fecha de acá en adelante. Estamos haciendo una autocrítica feroz, pero necesitamos la ayuda del Gobierno. Hay puntos que debemos mejorar, pero necesitamos ciertas atribuciones que hoy no tenemos. El operativo en el Monumental demostró que se puede”, ejemplificó respecto a lo vivido por los albos ante Boca Juniors en el Monumental.

Además, lamentó la falta de sanciones mayores al “Cacique” luego de la denuncia de agresión hacia la directora del club, Cecilia Pérez, en el último Superclásico. “Estuve ahí de principio a fin. Fuimos atacados, casi emboscados, fue un riesgo tremendo. En el estadio quedamos a merced que pasara cualquier cosa, hubo agresiones, se produjeron varios conatos. Es triste que pasen ese tipo de cosas. Estaba al lado de ella, la vi con un chichón. No vi el golpe físicamente porque estábamos sacando gente que se nos venía encima, estaba protegiendo a mi hijo y muchas mujeres que estaban con nosotros”, concluyó en el diálogo con Los Tenores.