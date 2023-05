DT que hizo debutar a Alexis Sánchez en Europa se rinde a sus pies: “Es un futbolista de nivel mundial”

Este sábado por la tarde, Alexis Sánchez tiene una dura misión. Junto al Olympique Marsella, deben vencer al Lens para seguir con chances de quedarse con la Ligue 1 de Francia, por lo que se presume que será titular en Bollaert-Delelis.

En la previa del encuentro, el DT que hizo debutar al chileno en Europa, Pasquale Marino, recordó a la figura de Sánchez en lo que fue su arribo a Udinese.

“Desde muy pequeño mostró las condiciones que lo han hecho triunfar en las mejores ligas del planeta. No por nada ha protagonizado tantos traspasos importantes y ha logrado títulos con su equipo nacional. Es un futbolista de nivel mundial“, comentó en conversación con La Tercera.

Agregó que “en Udine ya mostraba esas características extraordinarias. Y ojo, que no solo habla de su calidad técnica, que la tiene de sobra, sino también de su capacidad física. Siempre intentando mejorar, profesionalmente impecable”, aseguró Pasquale Marino.

Alexis Sánchez aleona al Olympique Marsella en la Ligue 1: “Hay que creer que podemos salir campeones” https://t.co/nfagI80eJn — Radio ADN (@adnradiochile) April 30, 2023

DT de Alexis en Udinese: “Ha recuperado la alegría de jugar”

“Nunca tuvo un problema en Udinese, porque siempre se cuidaba en cuanto a la alimentación, la preparación y en sus tiempos libres. Los atletas como Alexis Sánchez, con esa preocupación, llegan lejos. Y así lo ha demostrado después de tantas temporadas en el más alto nivel. Por algo está en un momento increíble, está rindiendo al más alto nivel en uno de los mejores campeonatos de Europa. No te olvides de eso. Y ha ganado tantos títulos”, complementó.

Respecto a su arribo al Marsella dejando atrás su paso por el Inter, Pasquale sostuvo que “Alexis Sánchez es un jugador que necesita continuidad en su juego, a quien le gusta mucho ser el protagonista de los partidos. Cuando no la tiene, no es feliz, no se siente importante. Y, obviamente, eso repercute en su juego”, dijo.

“Hoy lo veo en Marsella y se divierte como un niño en la cancha, tal como lo hacía en Udinese. Se nota que Alexis ha recuperado la alegría de jugar al fútbol y se le ve con mucho entusiasmo. Está inspirado y se ha proyectado como una de las grandes figuras del campeonato francés. Sus números están ahí, nadie lo puede desmentir”, complementó.

Pasquale cerró asegurando que “a mi manera de ver, a sus 34 años, Alexis Sánchez está entre los diez o quince delanteros top del mundo, jugando como segunda punta. Porque tú sabes que es su posición favorita en el campo de juego. Con su experiencia todavía está en la elite”, finalizó el adiestrador que lo hizo debutar en Udinese.