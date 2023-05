Por encima de Messi y Mbappé: Cristiano Ronaldo lidera el listado de deportistas mejor pagados en 2023

Cristiano Ronaldo se convirtió en el atleta mejor pagado del mundo tras su llegada al Al Nassr de Arabia Saudita, según el ranking de la revista Forbes, mientras que Lionel Messi y Kylian Mbappe completan el top 3 del listado.

El delantero portugués lidera la lista -que analiza el negocio mundial de las estrellas del deporte del 1 de mayo de 2022 al 1 de mayo de 2023- con unos ingresos de $136 millones de dólares, en gran medida, gracias al elevado salario que recibe en el elenco saudí.

En total, Ronaldo ganó 90 millones con sus patrocinios y otros negocios fuera de los terrenos de juego, mientras que recibió otros 46 millones por su desempeño en el campo y el contraro con su actual equipo.

Lionel Messi es el siguiente en la lista, con 130 millones de dólares. En tanto, su compañero de en el PSG, Kylian Mbappé, el más joven de la lista con 24 años, gana 120 millones y ocupa el tercer puesto.

LeBron James (119,5 millones), jugador de los Ángeles Lakers de la NBA, y el boxeador mexicano Saúl Canelo Álvarez (110 millones) completan los cinco primeros puestos.

The World's 10 Highest-Paid Athletes in 2023, according to @Forbes:

1. Cristiano Ronaldo: $136 million

2. Lionel Messi: $130 million

3. Kylian Mbappe: $120 million

4. LeBron James: $119 million

5. Canelo Alvarez: $110 million

6. Dustin Johnson: $107 million

7. Phil Mickelson:… pic.twitter.com/fW4ORuX81m

— Joe Pompliano (@JoePompliano) May 2, 2023