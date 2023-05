Zlatan Ibrahimovic no se plantea colgar los botines. El delantero sueco no cederá ante las constantes lesiones que lo aquejan a sus 41 años y seguirá en la elite del fútbol europeo, pese a que no renovará su vínculo con el AC Milan.

Según informó Footmercato, “Ibra” dejará a los “Rossoneri” al término de la presente temporada y ya tendría nuevo club en Italia. Se trata del Monza, que deambula por en mitad de la tabla de la Serie A y lejos zonas de clasificación a copas europeas.

Uno de los principales motivos del modesto elenco del Calcio italiano, es la gran relación de Ibrahimovic con Silvio Berlusconi, el excéntrico dueño del Monza que fue presidente del AC Milan y Primer Ministro de Italia, entre otros cargos.

Hasta ahora, solo sería un acuerdo verbal y se desconoce la duración del contrato y el sueldo que percibirá. Sin embargo, el dirigente estaría dispuesto a darle un lugar al sueco a cambio de su liderazgo y el golpe mediático que generaría su arribo.

Cabe recordar que, en la presente temporada, Zlatan Ibrahimovic solo disputó cuatro partidos de la Serie A y solo ha marcado un gol por el AC Milan, que se prepara para disputar las semifinales de Champions League ante su clásico rival, Inter.