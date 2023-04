Cristián Arcos y la suspensión del Clásico Universitario: “Estamos cerca de tocar fondo, no ha habido una tragedia de milagro”

Una vez que se conocieron las palabras de los presidentes y capitanes de la U de Chile y la UC tras la suspensión del Clásico Universitario, Cristián Arcos y Leo Burgueño analizaron dichas declaraciones en la transmisión de ADN Deportes.

“Si el mensaje sigue siendo condenar la violencia y no tomar acciones, no es el tema de la mano dura como tal. La solución tiene muchas causas y desde muchos lugares. Lo que no logro comprender es que no se tomen medidas coyunturales y de largo plazo, no me da el seso para que haya otra mesa de trabajo. Deberían reunirse hoy”, explicó el “Tenor Escritor”, mientras que el periodista argentino apuntó a la solicitud del regreso de Carabineros a las canchas.

“Me parece que fue lo más directo que se habló en torno al foco del problema. Los jugadores están ahí por tener a alguien, pero los que deciden son los dirigentes y presidentes de los clubes. Es algo a cambiar radicalmente o terminaremos viendo los partidos por TV”, planteó Leo Burgueño, cuestión que reforzó Cristián Arcos.

“En Chile hay cosas en que lo público y privado se ubica en esferas muy dispares cuando deben tener comunicación. ¿Los clubes van a poner la plata para los Carabineros? Esto no se trata de subsidiar a otros clubes, pero también hay que repartir públicamente esas lucas en la esfera pública, para que los Carabineros hagan la pega”, planteó el integrante de ADN Deportes, pesimista respecto al futuro de las conversaciones entre los clubes, el Gobierno y la ANFP por la seguridad en los estadios.

“Estamos cerca de tocar fondo. No ha habido una tragedia de milagro. Esto es insistir en dar vuelta la rueda en el mismo lugar. Que les vaya bien en la mesa de trabajo, de ahí no va a salir nada”, concluyó Cristián Arcos en los micrófonos de ADN Deportes.