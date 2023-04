Pablo Corral aclara situación con Job Bogmis tras acusación de racismo: “Me estaba acusando de algo que no me parecía”

Pablo Corral, volante de Santiago Wanderers, conversó con Los Tenores de la Tarde para afrontar una compleja situación en la cual fue acusado de un episodio racista en contra de Job Bogmis, delantero de Universidad de Concepción.

“Es bastante incómodo, un tema súper delicado y no menor, pero ya estoy más tranquilo. Ayer fue un día bastante agitado, pero lo más importante es que pude comunicarme con Job y hablé con él”, señaló de entrada el mediocampista de los porteños.

En su acusación, el jugador camerunés indicó que Corral se dirigió a él con la palabra ‘negrito’ en el final del duelo entre el “Decano” y el “Campanil” por la Primera B. Al respecto, el futbolista de Santiago Wanderers mencionó que “él le dijo al árbitro que yo le había dicho esa palabra. Fue complicado, después él me entendió, me dijo que eran momentos del partido”.

“Se dicen muchas cosas en la cancha, pero nunca tuvimos una discusión ni nada y yo no me acordaba. Job me dijo que yo se lo había dicho en buena, pero él en ese momento se lo tomó mal. Más que nada fue eso”, explicó en la misma línea.

“Me comuniqué con él lo antes posible. Después del partido hubo un altercado y no me acerqué a él. Luego le dije a Job que no entendía, porque me estaba acusando de algo que no me parecía, jamás le haría un acto racista a alguien”, agregó Pablo Corral en su defensa.

“Muchos ataques hacia mi persona”

El mediocampista de los “caturros” se mostró tranquilo tras la conversación que tuvo con Job Bogmis, donde habrían aclarado y solucionado la situación, sin embargo, afirmó que “igual quedé molesto porque fue una acusación bastante grave, no fue menor la repercusión, siendo que jamás hubo una pelea o algo”.

“Quiero dar por terminado ese tema. Ayer fue un día malo, con muchos ataques hacia mi persona que tampoco corresponde”, concluyó Corral.