“Ya es momento…”: Las dos exigencias de Jorge Valdivia para Alfredo Stöhwing tras ser reelegido como presidente de Blanco y Negro

Tras una semana de postergación, finalmente se determinó la continuidad de Alfredo Stöhwing como presidente de Blanco y Negro, pese a los intentos del bloque liderado por Aníbal Mosa para cambiar el liderazgo del club.

En este escenario, el exjugador de Colo Colo y actual panelista de Los Tenores, Jorge Valdivia, se pronunció para hacerle dos peticiones al mandamás albo en su nuevo periodo.

“Lo que podríamos pedirle, y lo que el hincha colocolino debe exigirle, es un estadio a la altura de la institución, eso primero”, comenzó señalando el “Mago” en el programa Los Tenores de la Tarde.

Como segunda exigencia, el otrora volante de La Roja aseguró que “ya es momento de fortalecer las divisiones inferiores. Yo no me centro en los refuerzos, sino en un Damián Pizarro, jugador que viene desde abajo, o un Jordhy Thompson también con sus falencias y errores que sabemos, pero son crías de la institución, nacidos en Colo Colo”.

“Hay que mejorar todo”

Bajo la misma idea, Jorge Valdivia remarcó la importancia de ayudar a los canteranos del “Cacique”. “Hay que mejorar todo. A las categorías sub 10, sub 11, sub 12 y sub 13 tenerles hidratación en los entrenamientos y acompañarlos en las dificultades que tienen económicamente. Entendemos que pueden darle resultados a Colo Colo más adelante”, concluyó.