Clásico Universitario en Concepción aún no tiene luz verde: delegado presidencial del Biobío asegura que decidirá “lo que Carabineros me diga”

El delegado presidencial del Biobío, Humberto Toro, se pronunció este lunes en el marco de la evaluación técnica que se está desarrollando en la región para confirmar o no la realización del Clásico Universitario en el estadio Ester Roa de Concepción.

Aún no hay luz verde para que el recinto penquista sea la sede del choque que protagonizarán U. de Chile y U. Católica este domingo. “Decidiré lo que Carabineros me diga”, indicó Toro al respecto.

“Yo soy la persona que tiene que decir sí o no, pero hasta el momento no tengo en mis manos el análisis técnico. La decisión será en función de que tenga en mi poder la sugerencia desde el punto técnico. En el transcurso del día me llegará esa información”, explicó el delegado presidencial del Biobío.

Ante la opción de que el duelo se juegue solo con hinchas de la U, Humberto Toro señaló que “Carabineros lo planteó ante una consulta de los clubes respecto de cuáles podrían ser los elementos a considerar para cumplir con las expectativas del partido y de la seguridad”.

Y tras ser consultado por el aforo que se podría permitir en el Ester Roa, recalcó que “la parte técnica no la veo yo, la ve Carabineros, ellos evalúan de acuerdo al personal que tienen, a las características del partido y las capacidades que tendrán para garantizar la seguridad”.

¿Cuándo es el Clásico Universitario?

Universidad de Chile y Universidad Católica se verán las caras este domingo 30 de abril a las 15:00 horas en estadio aún por confirmar. El duelo contará con la transmisión en vivo de ADN Deportes.