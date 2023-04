Carlos Palacios revela la razón de su festejo en los últimos goles de Colo Colo: “Son recuerdos que quedan marcados”

Carlos Palacios sumó este domingo su segundo partido seguido anotando goles con Colo Colo. A mitad de semana le marcó a Monagas en Copa Libertadores y ahora se matriculó con un doblete ante Palestino.

El volante albo llamó la atención durante el encuentro contra los “Árabes” por su particular festejo de gol: se llevó el dedo a la boca como un gesto para pedir silencio.

Tras el cotejo, el mediocampista habló en zona mixta y reveló la razón detrás de su celebración. “El otro día estaba con mi hijo compartiendo en la casa y había una foto que tiene mi mamá, donde salgo celebrando un gol así, y mi hijo a cada rato me decía ‘papá, papá… Shhh'”, indicó entre risas.

“Él todavía no sabe, pero son recuerdos que le quedan marcados a uno. Mi hijo tiene dos años. Así que quedó ahí y por eso lo hice”, agregó Carlos Palacios respecto a su festejo en los últimos goles del “Cacique”.

Además, el ex Unión Española abordó su presente en Colo Colo. “En Copa Libertadores mis compañeros me dieron respaldo. Hoy me lo volvieron a dar y contento por ayudar al equipo más que nada, eso es lo más importante y espero que también vengan las asistencias, me encanta poder asistir a mis compañeros”, sostuvo.

Después de marcar en dos partidos seguidos, Palacios aclaró que “nunca me propongo meta de goles. Lo que me propongo es ayudar al equipo. Cuando me llamaron vine acá porque es el club que amo. Quiero ganar título por eso vine, no vine por una meta de goles o asistencia, solo ayudar al equipo y a mis compañeros”.

Por último, el volante anticipó el próximo choque de los albos contra Boca Juniors por Copa Libertadores. “Para todos los jugadores es importante jugar un partido con esas características, pero lo que sea mejor para el equipo voy a estar dispuesto. Lo importante es que el equipo gane, eso lo primordial”, concluyó.

¿Cuándo juega Colo Colo vs Boca Juniors?

El compromiso entre el “Cacique” y el “Xeneize” está fijado para miércoles 3 de mayo a las 20:00 horas, por la tercera fecha de la fase de grupos de Copa Libertadores.