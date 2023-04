Gustavo Lorenzetti en su retiro del fútbol: “Aprendí a jugar al fútbol con Jorge Sampaoli”

El pasado martes por la tarde, Gustavo Lorenzetti sorprendió confirmando su retiro del fútbol profesional. El ex volante de la Universidad de Concepción y de la Universidad de Chile hizo un repaso por su carrera.

En conversación con ADN Deportes, el mediocampista comentó sobre su decisión que “era algo que ya venía pensando en el último tiempo, en el último año sobre todo, lo analicé en las vacaciones, lo charlé con la familia y la verdad no fue algo que me costó demasiado”, dijo.

Sobre la decisión final dijo que “cuando lagrimeé un poco fue cuando escribí en mi red social y se lo leí a mi mujer, ahí sí me emocioné, ese fue el momento de emoción máxima”, confesó.

Respecto a sus mejores momentos dentro de la cancha, Gustavo Lorenzetti sostuvo que “son tantos, este tiempo estuve recorriendo toda mi carrera, no solamente cuando llegué a Chile. Un pibe de 20 años con tantos sueños, con todos los miedos de ir a Chile, después la llegada a la Universidad de Concepción, a la U, el primer entrenamiento en al U con lo que significó, son un montón de cosas, no me podría quedar con una”, aseveró.

“Creo que aprendí a jugar al fútbol con (Jorge) Sampaoli como técnico, porque yo era el típico enganche antes de llegar a la U que le sacaba la pelota de los pies al volante central, y quería jugar siempre con la pelota, me sentía mal si la pelota no pasaba por mí”, aseguró.

Insistió en que “al llegar a la U, al tener a Sampaoli, entendí que a veces no era necesario que la pelota me llegara, y yo saber jugar para mi compañero, jugar entrelíneas, todo eso lo aprendí en la U y creo que ese fue mi mejor momento, me sentí pleno en la U“, finalizó.

El “Duende” arribó a nuestro país para comenzar defendiendo la camiseta de Coquimbo Unido. Luego pasó a la Universidad de Concepción. Ahí dio el salto a la Universidad de Chile, donde ganó cuatro títulos de Primera División, dos de Copa Chile, una Supercopa de Chile y la ya mítica Copa Sudamericana.

Cerró su carrera en Nacional de Uruguay el 2019, para volver al país con la camiseta de Deportes Iquique entre el 2020 y el 2022.