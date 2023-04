El entrenador nacional, Cristián Leiva, conversó con Los Tenores de ADN para alzar la voz tras la dura derrota de Chile ante Venezuela este lunes en el Sudamericano Sub 17, con lo cual, La Roja quedó al borde de no clasificar al Mundial, como pasó con la Sub 20 y la selección chilena adulta.

“Es un difícil momento, una crónica de una muerte anunciada. Esto viene de la pandemia cuando empezaron a despedir a los técnicos. El 70% de los entrenadores se fueron al seguro de cesantía y los jugadores se quedaron entrenando online. Fuimos el país de Sudamérica que más tiempo tuvo parado a los jugadores juveniles”, fue la primera reacción del “Flaco”.

Leiva, quien dirigió las series menores de La Roja entre 2017 y 2020, realizó una crítica al indicar que “hay poca inversión y los dueños de los equipos quieren rápidamente el retorno de la inversión, ahí está la equivocación. Pecamos de eso y hay que hacerse responsable. Los entrenadores chilenos tenemos que sacar la voz, hace dos o tres años venimos anunciando que esto podía pasar”.

La clave para elevar el nivel del fútbol joven

El ex DT de Deportes Iquique aclaró que el problema del fútbol joven “no es cuántos partidos juegan, sino contra quién juegan”. En la misma línea, explicó que “para elevar el nivel, nuestras selecciones deben jugar en Europa, enfrentar más veces a Brasil, Argentina, Uruguay y hacer giras internacionales todos los años en todas las categorías”.

“El jugador se acostumbra a lo que tiene, el chileno es así, por eso hay que elevar el nivel para que rindan, pero si se mantienen en un nivel base, se van a acostumbrar a eso. Con Bielsa y Sampaoli se jugaron amistosos con los mejores, esas cosas ayudan a elevar el nivel”, agregó en su idea.

Por último, Cristián Leiva abordó la participación de Chile en la fase final del Sudamericano Sub 17. “El hexagonal es otra cosa, te mata, llegas con cuatro partidos anteriores y la competencia es muy física. Los muchachos no tienen culpa y Hernán Caputto hizo todo lo que uno conoce, es un DT destacado y serio para trabajar. Todavía tienen chance, una pequeña luz, pero es un hexagonal bastante difícil”, concluyó.