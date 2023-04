Fanáticos de la U entran al estadio pese al castigo y Michael Clark alza la voz: “La sanción era clara, tres partidos de visita sin hinchas”

Michael Clark, presidente de Azul Azul y mandamás de U. de Chile, se manifestó este domingo luego del triunfo del cuadro universitario sobre Audax Italiano y reaccionó ante la polémica presencia de fanáticos azules en La Florida.

Por decisión del Tribunal, los hinchas de la U no pueden asistir al estadio durante tres partidos en donde su equipo sea visitante, sin embargo, hoy entraron igual e incluso fueron con camisetas y banderines del club.

Al respecto, Clark señaló: “La sanción era clara, tres partidos de visita sin hinchas. Nosotros dijimos desde el primer minuto que no íbamos a apelar y lo que pasó con las entradas no es un tema nuestro, prefiero no opinar sobre eso”.

En la misma línea, el timonel azul lamentó el castigo que recae sobre la hinchada de U. de Chile. “Siempre es lindo ver a la gente de la U, cuando se ve el estadio pintado de azul a uno le gusta, le toca el corazón, me imagino que a los jugadores igual, pero el fallo es claro y hay que acatarlo”, sostuvo.

Sobre el triunfo ante Audax Italiano, mencionó que “ganar siempre es lindo, creo que hoy se jugó bien, el partido no era fácil, partimos abajo en el marcador y supimos darlo vuelta. Después tuvimos un problema, pero ganar es bueno, esto nos deja bien en la tabla. Hay que ir paso a paso, seguir mejorando”.

Por último, Michael Clark se refirió al estadio que necesita la U para hacer de local ante Universidad Católica en dos fechas más. “Estamos buscando en dónde jugar, cuando sepamos exactamente y tengamos todas las autorizaciones listas, vamos a decir en dónde es, pero la idea es poder cerrarlo lo antes posible”, finalizó.