DT del PSG rompe el silencio tras ser acusado de racismo: “No puedo aceptar que mi nombre se ensucie de esta manera”

Christopher Galtier, técnico del PSG, rompió el silencio este viernes y se mostró confiado en que la Justicia francesa limpiará su nombre de las acusaciones de racismo que han surgido por su ciclo como entrenador del Niza (2021-2022).

“Estoy profundamente conmocionado por los comentarios que han llegado. Me golpean profundamente. Fui un niño de un barrio pobre, criado en un ambiente mixto. Los valores que mantengo son los de compartir y el respeto por los demás independiente de su origen, color de piel o religión”, comentó en rueda de prensa.

“Toda mi vida como hombre, como futbolista o como entrenador ha estado dictada por el deseo de compartir, de respetar a los demás. No puedo aceptar que mi nombre y el de mi familia se ensucien de esta manera”, agregó.

En esa línea, el estratega anunció que inició acciones legales en contra de los responsables. “Presenté una denuncia y tengo confianza en la justicia. Para que funcione con serenidad, no responderé más preguntas sobre el tema”, aseguró.

Finalmente, Christophe Galtier comentó las consecuencias del hecho de cara al próximo duelo del PSG. “Fue muy duro, me centré en mi trabajo con los jugadores y el personal, para preparar un gran partido lo mejor posible. No es agradable, pero los momentos que pasé con los jugadores, preparando este partido tan importante, me permitieron olvidar durante algunos periodos”, sentenció.