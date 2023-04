Escándalo sacude al DT del PSG y en Francia aseguran que lo despedirían del club

Un escándalo de proporciones sacude al entrenador del PSG, Christophe Galtier, luego que lo acusaran de acciones racistas durante su etapa en el Niza ( 2021-2022), concretamente el exdirector deportivo de ese club, Julien Fournier.

El medio RMC Sports, reveló un correo electrónico donde se detalla lo sucedido.

“Christophe Galtier entró entonces en mi despacho y saludó a su hijo, que le dijo ‘puedes comprobar con mi padre lo que te he dicho’: Una vez que su agente/hijo se marchó, le conté a Galtier la conversación que acababa de tener y le pregunté si era verdad. Me contestó que sí y que tenía que tener en cuenta la realidad de la ciudad, y que efectivamente no podíamos tener tantos negros y musulmanes en el equipo”, indican.

En esa línea, agregan que “fue a un restaurante y todo el mundo se le echó encima asegurando que el equipo estaba lleno de negros”.

Junto con lo anterior, Galtier habría reprochado a Fournier que “debía darse cuenta que el equipo no se correspondía con la ciudad ni con lo que la gente pedía“.

Dado el escándalo, los medios galos aseguran que el PSG reaccionó de inmediato frente a la acusación abriendo una investigación, esto, con el fin de saber si son verídicos los dichos de su actual DT.

De comprobarse lo anterior, el estratego sería cesado de inmediato del club, afirman.