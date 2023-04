Hace algunos días Juvenal Olmos disparó contra el plantel de la UC asegurando que “se están llevando a Ariel Holan al hombro” en relación al presente del equipo y a lo mal que se ha vistoa los cruzados en los últimos partidos que ha disputado.

Lo anterior causó réplica en Matías Dituro, quien disparó contra el comentarista por sus dichos en el programa “Todos somos técnicos” de TNT Sports.

“Desde los años que llevo en el fútbol, los equipos que he pasado y compañeros que he tenido, jamás en ningún plantel han comentado la opción de salir a la cancha para no ganar“, lanzó el guardameta.

En esa línea, añadió que “eso es imposible, no existe. Cualquier jugador puede decir eso, no existe, es imposible. Nosotros tenemos una responsabilidad, representamos a una institución que es enorme y uno de sus valores es el respeto. Pido también que nos respeten a nosotros cuando van a opinar”.

Olmos contraataca

Tras los dichos del futbolista cruzado, el comentarista deportivo le contestó de inmediato en el programa de TNT Sports.

“Concéntrese en jugar el partido del sábado, ojalá jueguen tan bien que me tapen la boca y salgan acalambrados de la cancha, porque los hinchas lo van a aplaudir”, disparó de entrada Olmos.

En ese contexto, lanzó: “Yo fui futbolista señor Dituro, yo si vi estas cosas, estuve en planteles. Usted no está hablando con alguien que no sabe de fútbol, está hablando con un ex futbolista y un ex entrenador, no con un periodista. Cuándo usted dice que eso ‘no existe’ y ‘no se ha visto’, entre nosotros sabe que existe y se ha visto en muchas partes, y no solo en Chile“, acotó el hoy comentarista.

“Yo también fue capitán de la Católica y cuando había un problema salía a hablar al otro día, no cuatro días después. Me parece ‘maqueteado’ su discurso, es como si verdad hay un problema, salga después del partido con Colina, pero cuatro días después…”, añadió el panelista de Todos somos técnicos.

En esa línea, Olmos manifestó que “por último, para quede bien claro, hay una cosa que es información, hay otra cosa es ‘pelambre’ y otra cosa que es diagnóstico. Tal vez, algún día, usted sea entrenador y tendrá un diagnóstico de esto, va a poder observar y no opinar de lo que se dice en la radio o en la televisión, usted va a opinar de lo que está viendo“.

Finalmente, el ex técnico cruzado disparó aún más: “Me parece fuera de lugar, atemporal, lo que usted dice, y me voy a jugar un pleno. Si toda la gente que usted nombró, en un club ‘que conozco mejor que usted’, yo conversó con la gente del club, con sus propios compañeros, con las divisiones inferiores, con mucha gente. No me trate como alguien que no sabe nada del club“, replicó el ex DT de la “Roja”.