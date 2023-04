Brian Fernández sigue generando preocupación en plena lucha contra las adicciones. El ex delantero de Unión La Calera fue apartado del plantel de Colón de Santa Fe por ausentarse de las prácticas e incluso, desapareció sin previo aviso.

En ese contexto, la pareja del futbolista, Araceli Fessia, reveló detalles de la delicada situación que vive el argentino y expreso su desazón con una dolorosa confesión: “Vienen a casa a venderle droga”.

“Brian hoy en día está con su familia, donde él se siente cómodo. Estamos a la espera de que acceda a un tratamiento. Esto es a voluntad propia. No di con el apoyo suficiente y hoy busco otro apoyo para que todo su entorno se informe de la enfermedad y de lo que se vive día a día. Es muy difícil”, explicó en diálogo con A24 de Argentina.

En esa línea, Fessia detalló que está junto a Fernández hace ocho años y su lucha contra la droga data de hace tres años: “Nadie quiere esto para Brian, es un tema muy difícil y algunos cuentan con más herramientas y más ganas que otros. Con su mamá hemos llorado juntas. Yo trato de seguir ayudando a Brian. Él necesita conciencia y voluntad”, agregó.

“Él consume cocaína. Jamás hice una denuncia porque me ha pasado que han venido a la puerta de mi casa (dealers). Hay gente que quiere sacar un gran provecho y le convida”, agregó.

Finalmente, la pareja de Brian Fernández remarcó: “Yo estoy con él hace ocho años y vengo batallando hace tres años. Yo no estoy de acuerdo con esto y no me gusta. Yo vi el Brian que puede y hoy veo su deterioro. Es una lucha constante”.