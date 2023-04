Cecilia Pérez asegura que la U no apelará al castigo por incidentes en el Superclásico: “Si lo hacen otros equipos, tendrán que dar explicaciones”

Cecilia Pérez, vicepresidenta de Azul Azul, reaccionó a los castigos que recibieron Colo Colo y Universidad de Chile por los graves incidentes ocurridos en el último Superclásico.

El “Cacique” fue sancionado con tres partidos de local sin público, mientras que la U tendrá que jugar tres encuentros de visita sin sus hinchas. Además, el próximo duelo entre albos y azules en el Estadio Monumental será a puertas cerradas.

Frente a este escenario, Pérez se mostró satisfecha por las sanciones contra Colo Colo. “Tiene un castigo merecido, ellos tenían que garantizar la seguridad y no lo hicieron”, señaló en diálogo con el portal Bolavip.

“Nosotros no vamos a apelar”

La exministra del Deporte también remarcó que Azul Azul no apelará a la sanción. “Nosotros no vamos a apelar, porque tenemos una sola voz en términos de convicción y condenar la violencia en los estadios. Si lo hacen otros equipos, ellos tendrán que dar las explicaciones correspondientes. Universidad de Chile no se pierde”, aseguró, mientras que Blanco y Negro si apelaría tras ser castigados por el Tribunal de Disciplina.

Por último, Cecilia Pérez indicó que “nos hemos reunido con distintas autoridades para que la seguridad en los estadios vuelva en tranquilidad y puedan ver a sus equipos. Que no lo haga otro equipo es problema de ellos y que sea la gente la que los juzgue”.