Jorge Acuña tras la eliminación de Santiago City en Copa Chile: “Obviamente hay amargura”

Este domingo por la tarde, Santiago City tuvo una cita con la historia desafiando a Colo Colo en la Copa Chile 2023 y, pese a jugar un correcto partido, terminó cayendo por 2-0 en Macul

Tras el encuentro vino el momento de los análisis y el primero del City fue el de su entrenador, Jorge Acuña, quien se mostró “contento, pero obviamente hay amargura por no haber podido ganar, que era lo que queríamos pese a lo difícil”, dijo.

“Entre suma y resta me voy contento y orgulloso por el esfuerzo que hicieron los jugadores. Que el técnico de Colo Colo (Gustavo Quinteros) se acerque y te diga que les costó mucho, demuestra que vamos por buen camino. Nuestro campeonato parte el viernes y queremos enfocarnos en eso, darnos cuenta de que podemos competir, pero no nos alcanzó”, complementó el ex jugador de la UC y la Universidad de Chile.

Jorge Acuña sostuvo además que “obviamente, hay amargura por la derrota, pero tranquilidad por lo demostrado en el segundo tiempo, vamos por un muy buen camino”, insistió.

Sobre sus pasos como entrenador, Acuña aseguró que “es una carrera de mucho aprendizaje, en el fútbol como jugador di la vuelta larga, hoy estoy haciendo lo mismo, creo que es muchísimo lo que uno aprender y obviamente quiero seguir creciendo, aprendiendo de la gente que trabaja conmigo y me gustaría mucho tener una carrera más exitosa como entrenador que la que tuve como jugador”, dijo.

Cerró indicando a los entrenadores que sigue para formar su carrera: “Me gusta mucho lo que hace el ‘Chueco’ (Miguel) Ponce, un amigo que le tengo mucho cariño. Me gusta mucho lo que hace también Francisco Arrue, así como también Pep Guardiola“, finalizó.