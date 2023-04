“Un aprecio por la salud de las mujeres”: Nueva Zelanda elimina los pantalones blancos en la selección femenina

Un cambio que llegó para quedarse. Nueva Zelanda también decidió eliminar los pantalones blancos en la indumentaria que usan las jugadoras de la selección femenina.

La escuadra neozelandesa presentó la equipación del plantel para disputar el Mundial Femenino 2023, y entre los principales cambios, desapareció el short blanco y ahora utilizarán uno de color verde azulado. Esta modificación es para evitar que las futbolistas sientan incomodidad por su periodo.

Hannah Wilkinson, jugadora de la selección de Nueva Zelanda, se refirió a este cambio y señaló: “La ausencia de pantalones cortos blancos ahora es fantástico para las mujeres que tienen cualquier tipo de ansiedad por el período”.

“Siempre ha sido algo con lo que las mujeres atletas, no solo las futbolistas, han tenido que lidiar. Al final, solo nos ayuda a centrarnos más en el desempeño y muestra un reconocimiento y aprecio por la salud de las mujeres”, agregó la delantera neozelandesa.

En tanto, el director ejecutivo de fútbol de Nueva Zelanda, Andrew Pragnell, agregó: “Como organización, apoyamos de todo corazón el abandono de los pantalones cortos blancos para nuestras jugadoras internacionales”.

Esta tendencia, solicitada por muchas futbolistas, ya comienza a instalarse en el balompié mundial. La selección femenina de Inglaterra la implementó, también clubes europeos como Manchester City.

