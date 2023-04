El Flamengo de Arturo Vidal saca ventaja ante Fluminense en la final del Campeonato Carioca

En un repleto Maracaná, Flamengo dio el primer golpe en el duelo de ida por la final del Campeonato Carioca 2023 ante su clásico rival de Río de Janeiro, Fluminense.

Arturo Vidal fue suplente en el “Mengao”, que recién en el segundo tiempo pudo destrabar el encuentro con el gol de Ayrton Lucas al minuto 51.

Ya con el “Rey Arturo” en cancha, quien ingresó por Thiago Maia al minuto 66, Flamengo amplió su ventaja sobre Fluminense con una gran definición de su goleador, Pedro, a los 70 minutos del compromiso.

