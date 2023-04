Carlo Ancelotti reconoce el interés de Brasil por contratarlo: “Me hace feliz, estoy encantado”

Aunque la Confederación Brasileña de Fútbol han negado la situación públicamente, el italiano Carlo Ancelotti reconoció la opción de dirigir al Scratch, rompiendo la tradición que hasta ahora ha mantenido a entrenadores locales como los encargados de impartir las instrucciones al seleccionado pentacampeón del mundo.

En la previa al choque del domingo ante Real Madrid, el aún técnico del Real Madrid expresó por primera vez algún vínculo en torno a la situación. “La realidad es que el seleccionado de Brasil me quiere y eso me hace feliz, estoy encantado, me ilusiona”, advirtió, aunque remarcó la vigencia de su vínculo con los merengues.

“Hay que respetar el contrato con el Real Madrid, el cual quiero cumplir porque me gusta el club. Todo lo que pueda pasar y después en el futuro nadie puede saberlo”, explicó Carlo Ancelotti, que tiene la extensión de su firma con el vigente campeón de Europa hasta finales de junio de 2024.

En Brasil, los primeros amistosos del año los dirigió Ramón Menezes, pero como interino dado su rol de DT de la Sub 20. De hecho, “Carleto” no descartó, medio en broma medio en serio, reunirse con el presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol, Ednaldo Rodrigues. “No lo conozco. Si él quiere hablar conmigo, me encantaría encontrarlo y saludarlo”, aseguró en España.