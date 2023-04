Tribunal de Disciplina sanciona de oficio a jugador de San Marcos de Arica por simulación: “Genera un precedente”

El Tribunal de Disciplina de la ANFP generó una particular sanción en torno a la Primera B, puntualmente tras el partido por la sexta fecha de la Primera B entre San Marcos de Arica y San Luis de Quillota.

En aquel encuentro, donde los nortinos vencieron 1-0, el juez Miguel Araos expulsó por doble tarjeta amarilla al canario Ariel Cáceres: primero por una infracción sobre el arquero Juan Ignacio Dobboletta y, en los descuentos, ante Daniel Monardes.

🟥🔥⚽ Uno menos sobre el final En los descuentos, Ariel Cáceres recibió la roja por doble tarjeta amarilla por esta fuerte entrada en el #SMAvsSLxTNTSports. pic.twitter.com/MUfu8wT7zG — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) March 21, 2023

Sin embargo, en San Luis de Quillota apelaron a la sanción sobre Ariel Cáceres, apelando a una simulación del portero de San Marcos de Arica en la primera amonestación, cuestión que fue ratificada por la apreciación de los integrantes del Tribunal de Disciplina, que terminó borrándole la amarilla al jugador “canario” y suspendió de oficio a Juan Ignacio Dobboletta luego que este, al ser citado a declarar, reconoció el tema.

“Nos dimos cuenta de lo injusta que parecía ser la situación, fuimos con todos los antecedentes al tribunal y fue acogido nuestro reclamo, el jugador pudo ser parte en el partido siguiente, siendo gestor de uno de los goles. Genera un precedente para que se tenga cuidado con este tipo de acciones”, explicó Iván Cisternas, presidente del elenco de la Quinta Región Interior, en conversación con ADN Deportes.

La molestia en San Marcos de Arica

Ante esta situación, nadie jamás esperó que Juan Ignacio Dobboletta terminara siendo perjudicado y se perderá el partido ante Deportes La Serena, cuando se reanude la Primera B.

“Fue una jugada rápida. El Tribunal de Disciplina pensó que saqué ventaja y que el otro salió perjudicado. Me había dejado llevar por la adrenalina del primer triunfo de local, pero esa jugada se ve en todos los partidos”, comentó el argentino en diálogo con ADN Deportes, frustrado ante la determinación.

“Es la primera vez que actúan y de oficio contra nosotros, da para que todos los clubes estén pendientes de este tipo de situaciones. Hubo varias ocasiones en contra nuestra que tendrían que haber actuado de oficio y no lo hicieron. No soy un jugador de generar conflicto y cosas extra futbolísticos, nunca me habían expulsado por agresión. Eso me deja tranquilo, no queda otra que acatar”, concluyó el portero de 30 años.