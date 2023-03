Nicolás Peranic y su regreso a la titularidad en la UC: “Cada oportunidad hay que aprovecharla”

Ante la insólita lesión que sufrió Matías Dituro, será Nicolás Peranic quien tendrá la chance de defender el arco de la UC en el amistoso ante Deportes Temuco.

“Contento de tener una nueva oportunidad de vestir esta camiseta. Lo importante es siempre estar preparado para asumir la responsabilidad“, comentó antes de tomar el avión junto al resto del plantel rumbo a la Región de la Araucanía, donde volverá a jugar tras más de 9 meses.

Aquella vez, el 18 de junio del 2022, Nicolás Peranic jugó ante Unión San Felipe por Copa Chile, siendo “víctima” del regreso de Matías Dituro desde España, cuestión que lo dejó como tercer arquero tras Sebastián Pérez. Ahora, con “Zanahoria” en Unión Española, el ex Deportes Melipilla valora la batalla con el capitán de la UC por el puesto.

“Lo mejor que a uno le puede pasar como profesional es tener competencia, siempre hay que seguir mejorando. Me beneficia a mi y me fortalece, me hace mejorar día a día. Después es el técnico el que decide quién cree él que debe jugar. Me llevo bien con Matías, es grato trabajar con él en el día a día (…) Ya somos grandes, yo no le puedo decir nada a él ni él a mi. Uno sabe que tiene el apoyo del compañero“, reparó el jugador de 38 años, que confía en retomar ritmo y ser opción al menos en Copa Chile.

“No es lo mismo jugar a puertas cerradas que con gente, ahí está el desafío, de readaptarme al ritmo de juego. Al estar en un equipo grande, cada oportunidad hay que aprovecharla para mostrar que estás a la altura de las circunstancias. No me vuelvo loco por demostrar algo, sino estar a la altura de las circunstancias”, concluyó en el Aeropuerto de Santiago.