Gabriel Suazo rompió el silencio en medio de la guerra donde su exagente, Alan Silberman, acusó al argentino Fernando Felicevich de robarle la representación del ex Colo Colo, de intervenir en el fútbol chileno y de actuar “a nivel tipo mafia”.

El zaguero de la selección chilena contó su versión del caso. Confirmó que sí se cambió de representante, pero explicó las razones para dejar a Silberman. “Jamás en todos los años que estuve con Silberman me llegó una oferta formal. Nunca”, indicó en diálogo con La Tercera.

“Lamentablemente me comencé a enterar de que se pedían comisiones excesivas para ellos (Silberman y su socio Jason Pappe), en donde ellos recibían montos que ni siquiera yo los hubiese recibido, como jugador traspasado. En ningún momento recibí una oferta, ni siquiera estando como jugador libre”, agregó el lateral izquierdo, asegurando que no encontraba club por el modo de operar de sus agentes.

En su acusación, Alan Silberman afirmó que Suazo no le dejó ningún beneficio económico a Colo Colo cuando aceptó irse al fútbol francés de la mano de Felicevich, pero el futbolista se defendió ante aquello. “Me hubiese encantado que Colo Colo hubiese recibido lo que sea por mí, por todo lo que me brindó, pero de los 10 años que trabajé con Silberman y Pappe, jamás me enviaron una oferta formal”, sostuvo.

Gabriel Suazo agradece la gestión de Felicevich

El excapitán del “Cacique” reveló que gracias a la empresa de Fernando Felicevich pudo llegar al club francés Toulouse. “Tuve una reunión con él. Y recién ahí, toda la tensión que yo tenía se fue desvaneciendo gracias a ellos, gracias al equipo de trabajo que tiene. La verdad es que, si no fuera por el equipo de trabajo que tienen, yo no estaría acá. No sé dónde estaría”, comentó.

“Felicevich me ayudó muchísimo y gracias a él estoy acá en Toulouse, viviendo uno de mis sueños. Me hubiese encantado dejarle dinero a Colo Colo, pero, lamentablemente, nunca llegó una oferta (con Silberman) para poder hacerlo. En ningún momento”, completó el defensa nacional.