Christiane Endler y el polémico duelo ante el Chelsea: “Nos robaron el partido”

Stamford Bridge se tiñó de polémica el pasado jueves por la noche. Chelsea recibía al Olympique Lyon de Christiane Endler por los cuartos de final de la UEFA Champions League Femenina, encuentro que terminó con más de una duda.

Vanessa Gilles había anotado el gol para las francesas ante las inglesas, lo que forzó el alargue. En los 30 minutos agregados, Sara Däbritz adelantó al Lyon para poner las cosas 2-0 e inscribir así su nombre entre las cuatro mejores de la “orejona” femenina.

Sin embargo, la jueza Ivana Martincic se robaría la película. A insinuación del VAR, cobró un polémico penal a favor del Chelsea que fue convertido por Maren Mjelde en el cuarto minuto de tiempo agregado del alargue.

En los penales, las inglesas fueron más efectivas y avanzaron a las semis, situación que fue analizada por Christiane Endler: “es difícil digerir el partido porque hicimos todo lo posible por ganar, fuimos dominantes en todo el partido, quisimos jugar desde un principio igual que en la ida”, dijo en conversación con CHV.

La portera chilena fue incluso más allá: “ellas todo el tiempo hicieron tiempo, jugando con esas cosas del fútbol. No fue la árbitra quien cobra el penal, fue el VAR, vi la imagen y no me parece penal, se autopega en el tobillo, es un poco absurdo”, sostuvo.

Cerró sin pelos en la lengua: “la sensación de ahora es que nos robaron el partido y que era la única forma de quitarnos del camino“, esgrimió la portera y capitana de la Selección Chilena Femenina.