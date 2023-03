Los tapadones de Christiane Endler no alcanzaron: Olympique Lyon es eliminado de la Champions League Femenina

Con Christiane Endler como eje clave, Olympique Lyon revirtió el 1-0 de la ida ante Chelsea para vencer 2-1 en el alargue. Sin embargo, en la definición por penales, terminaron quedando eliminadas en los cuartos de final de la Champions League Femenina, donde defienden el título.

Pese a que su equipo comenzó dominando el partido en Stamford Bridge, fue la arquera nacional quien sostuvo la diferencia en el global: primero, tapó con la cara un mano a mano con la cara a Samantha Kerr.

Minutos más tarde, Christiane Endler mostró toda su calidad al estirarse para manotear un peligroso disparo de Lauren James que se colaba por la parte alta de su portería.

Ante la necesidad de una victoria para forzar el alargue, Olympique Lyon insistió en la ofensiva y consiguió la ventaja al minuto 77 gracias al gol de Vanessa Gilles, merced a una floja reacción de la portera del Chelsea, Ann-Katrin Berger.

Con más resto físico, las francesas lograron resistir el envión de las locales y encontraron premio al minuto 110 del compromiso, cuando Sara Dabritz quedó sola en plena área británica para anotar el 2-0 en una lluviosa noche en Londres.

Sin embargo, en los descuentos del segundo tiempo del alargue, la jueza Ivana Martincic cobró un polémico penal tras revisión del VAR, instancia en la cual Christiane Endler no pudo contener el disparo desde los 12 pasos de Maren Mjelde para enviar la serie al desempate.

Pese a que la, portera nacional contuvo el disparo de Lauren James, Ann-Katrin Berger fue la figura al tapar los remates de Wendie Renard y Lindsey Horan, permitiéndole a las “Blues” meterse en semifinales de la Champions League Femenina, donde jugarán ante Barcelona, luego de ganar 4-3 en los penales.