Pese a que Chimbarongo FC había confirmado al Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso para enfrentar a los azules, su compromiso ante la U por Copa Chile aún no tiene casa asegurada.

Ajeno a ello, y mientras el cuadro de la ANFA busca estadio para recibir a los azules, en La Cisterna trabajan pesando en dicho compromiso, el cual está programado para el próximo fin de semana.

En ello, Mauricio Pellegrino trabaja en el Centro Deportivo Azul (CDA) pensando en las tres sensibles bajas que tendrá para dicho compromiso.

Según información de ADN Deportes, los azules no podrán contar con Emmanuel Ojeda, Darío Osorio y Nery Domínguez.

En el caso del volante, no podrá decir presente debido a que carga con una suspensión del torneo pasado. Por otra parte, el defensor y el delantero, no estarán disponibles por sendas lesiones.

Darío Osorio habría presentado problemas físicos en la concentración de La Roja para medirse el pasado lunes ante Paraguay. Regreso a La Cisterna y pese a que su progreso en la recuperación iba bien encaminado, definitivamente el oriundo de Hijuelas no estará disponible en las próximas dos semanas.

En el caso del defensor argentino, sigue con complicaciones, por lo que su puesto sería tomado por el juvenil Renato Cordero.

“Vamos a seguir trabajando, tenemos la responsabilidad de salir a ganarlo, somos siempre favoritos y trabajamos semana a semana para demostrarlo”, planteó el futbolista de 19 años.

Sobre el duelo ante River Plate, dijo: “me sentí bien, mis compañeros y el profe me dieron bastante confianza. Competimos y demostré lo que he estado trabajando. Lo que me pidieron era jugar tranquilo, de un lado a otro, ser siempre un apoyo”, esgrimió.