Renato Cordero proyecta el debut azul en Copa Chile: “Tenemos la responsabilidad de salir a ganarlo”

El volante de la U de Chile, Renato Cordero, destacó el amistoso que disputaron en el Centro Deportivo Azul este jueves, donde vencieron a Santiago Morning.

“Por momentos buscamos hacer nuestro juego, eran un buen rival, jugaban bien. Hicimos lo que hemos estado trabajando, dentro del partido bien y ganamos. Estos amistosos nos sirven a todos para seguir sumando y ganar confianza, así nos mantenemos todos en competencia, luchando por un puesto“, aseguró con la web oficial del club, valorando la opción de haber jugado contra los “bohemios” y en la caída ante River Plate en Salta.

“No me había tocado jugar y en ese partido me servía, he estado entrenando bien. Me sentí bien, mis compañeros y el profe me dieron bastante confianza. Competimos y demostré lo que he estado trabajando. Lo que me pidieron era jugar tranquilo, de un lado a otro, ser siempre un apoyo“, comentó Renato Cordero, que ya pone el foco para el debut en Copa Chile, la próxima semana, ante Chimbarongo.

“Vamos a seguir trabajando, tenemos la responsabilidad de salir a ganarlo, somos siempre favoritos y trabajamos semana a semana para demostrarlo”, planteó el futbolista de 19 años.