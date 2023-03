Conmoción en Rancagua: fallece ex cadete de O’Higgins en accidente automovilístico

O’Higgins informó este miércoles el fallecimiento del ex cadete de la institución, Diego Alexis Hidalgo Jaque, de 28 años de edad, quien integró las categorías Sub 15 a Sub 17 del “Capo de Provincia” durante los años 2009 a 2011.

Según informó el cuadro de Rancagua, el ex futbolista perdió la vida en un accidente automovilístico ocurrido este martes en Larmahue, localidad de la Sexta Región.

“O’Higgins FC y su directorio encabezado por su presidente, Pablo Hoffmann Yáñez, desean expresar sus más sinceras condolencias ante la triste partida del joven”, comunicó el club por medio de sus redes oficiales.

“Como institución, extendemos nuestras condolencias a la familia y amigos de Diego Hidalgo, y le enviamos mucha fuerza y paz en estos difíciles momentos”, agregaron en el escrito.

Cabe recordar que O’Higgins deberá visitar este viernes 31 de marzo a Ñublense en el estadio Nelson Oyarzún por el duelo pendiente válido por la fecha 4 del Campeonato Nacional 2023.