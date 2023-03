El mejor al museo: Conmebol homenajeó a Lionel Messi con una estatua en tamaño real

Este lunes por la tarde, la Selección Argentina de Fútbol llegó hasta la sede de la Conmebol para ser homenajeada y festejada por el ente rector del fútbol sudamericano, celebración que tuvo un capítulo especial para Lionel Messi.

El mejor jugador del mundo, capitán de los monarcas mundiales, recibió trofeos y medallas, entre los cuales destacó una réplica de la Copa que ganó en Qatar 2022, así como otras de la Copa América que ganaron en Brasil y de la Finalissima que le ganaron a Italia.

No conforme con ello, Alejandro Domínguez, mandamás de la Conmebol, sorprendió a Lionel Messi con una estatua de tamaño real junto con el trofeo de la Copa del Mundo, la cual se quedará en Luque, Paraguay.

“Alejandro (Domínguez) muchísimas gracias por estas dos copas que habíamos hablado, de esta sobre todo (tocando la Copa del Mundo). La voy a guardar en el museo de casas como tengo algunas más también. Agradecerte a vos, a todo la Conmebol por este homenaje a todos nosotros”, esgrimió Messi.

Cerrando la ceremonia, sostuvo además que: “agradecerle a toda la Conmebol para homenajearnos a todos nosotros. Como dije estamos viviendo un momento muy lindo, muy especial, pudimos volver a Argentina para jugar después de salir campeones del mundo”, esgrimió el mejor jugador del mundo.

“Creo que más allá de todo el cariño que estamos recibiendo por ser campeones del mundo, creo que todavía no somos realmente conscientes de lo que logramos, estamos pensando en lo que viene y no en lo que hicimos, yo estoy realizado con esto, he conseguido prácticamente todo en el fútbol, ahora me queda solo disfrutar de lo que me queda”, cerró Lionel Messi.