Leo Caprile dispara contra Blanco y Negro en la despedida de Paredes: “A Esteban le avisaron por teléfono que no seguía en el plantel”

Leo Caprile, locutor radial y reconocido hincha de Colo Colo, asistió este sábado al Estadio Monumental para presenciar el partido de despedida de Esteban Paredes y tras el encuentro ante Colón de Santa Fe, disparó en contra de Blanco y Negro.

En diálogo con ADN Deportes, el comunicador se refirió al último adiós del ídolo de los albos. “Lo acompañó mucho la gente. Había mucha emoción, Esteban estaba realmente tocado y acompañarlo para mí es un honor. Nos queremos mucho, siento mucho su cariño”, sostuvo.

“Hace 10 años que no venía al Monumental y vale la pena por un amigo tan querido. Mis diferencias con Blanco y Negro son irreconciliables”, agregó tras ser consultado por su regreso al recinto de Macul.

En esa línea, Leo Caprile criticó a la dirigencia de los albos por el trato hacia Esteban Paredes tras dejar el club en la temporada 2021. “Esta prolongación en el tiempo de su despedida se da por la torpeza del manejo de las relaciones humanas de Blanco y Negro”, indicó.

“A Esteban le avisaron por teléfono que no seguía en el plantel y no es digno del respeto que un ídolo como él se merece. El gran culpable de esa vergüenza no apareció por el estadio hoy al parecer”, sentenció.