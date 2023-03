Jorge Valdivia tras compartir cancha con Esteban Paredes en su despedida: “No me ponía los zapatos desde mi retiro, ahora había que hacerlo”

Jorge Valdivia volvió a ponerse la indumentaria de Colo Colo y saltó a la cancha del Monumental este sábado para jugar en el partido de despedida de Esteban Paredes, con quien compartió camarín por varios años en el “Cacique” y en la selección chilena.

Tras el evento del goleador albo, el “Mago” conversó con ADN Deportes y entregó sus sensaciones. “Yo no jugaba hace bastante tiempo. Desde que me retiré no volví a jugar. Esta fue una fiesta, estoy feliz de estar acá, había varios exjugadores y fue bueno volver a verlos”, indicó.

Sobre su regreso al césped de Macul, el panelista de “Los Tenores” comentó que “había tendido la oportunidad de venir a comentar algunos partidos y ahora estar en la cancha es totalmente distinto desde otra posición, pero no me costó tanto”.

“No me ponía los zapatos desde mi retiro en México, ahora en la fiesta de Esteban había que hacerlo, así que contento de jugar con amigos”, agregó el otrora volante.

Por último, Jorge Valdivia remarcó uno momento en la carrera de Esteban Paredes. “Lo que más recuerdo es una conferencia de prensa cuando le preguntan por su gol más bonito, y él dice ‘el que voy a hacer el fin de semana’. El tema es que se equivocó, porque hizo tres goles en ese partido”, complementó el exfutbolista nacional.