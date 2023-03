Molestia en Talcahuano: jugador de Huachipato sufre una fractura jugando padel

No ha sido una temporada fácil para el defensa nacional Bastián Roco, que en pocos meses quedó fuera de la citación al Sudamericano Sub 20 por la selección chilena y dejó de ser citado en Huachipato.

El propio jugador de 19 años se quejó públicamente semanas atrás respecto de la determinación. “El presidente se me acerca y me dice que la intención es renovarme, pero al ver que no renové, me apartó y ya llevo un mes y medio entrenando aparte. Gustavo Álvarez (DT del club) me dijo que era una decisión de las personas que manejan el equipo”, aseguró en diálogo con Directv Chile.

Sin embargo, en los últimos días, es el propio Bastián Roco el que genera molestia en el cuadro de la usina. Según información de La Tercera, el zaguero se fracturó un dedo de su pie derecho jugando pádel, situación que lo tendrá al margen de las prácticas.

Así las cosas, el propio jugador complica la consideración en torno a su futuro en el elenco de la Región del Biobío, más aún sin que se haya resuelto su situación contractual, lo cual justifica su ausencia en lo que va de la temporada en el Campeonato Nacional 2023.