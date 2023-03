Fue uno de los jugadores más cotizados por los grandes de país, pero las adicciones lo terminaron consumiendo. Brian Fernández desató la preocupación total de la prensa argentina este lunes, luego de que su auto fuera encontrado abandonado y totalmente destruido.

Tras varias horas de incertidumbre al otro lado de la cordillera, Clarín logró dar con el paradero del jugador y en palabras de familiares y su representante, se pudo ratificar que el ariete se encuentra bien.

Araceli Fessia, su mujer y su representante, Christian Bragarnik, aseguraron que el delantero trasandino, que sonó fuerte hace algún tiempo en Colo Colo, se encontraba bien de salud y que la situación del vehículo destruido se debía a otros motivos.

“Brian se encuentra bien, con el grupo de profesionales que están al tanto de su situación. El auto no estaba abandonado, estaba ahí. Brian lo estaba usando, pero no es suyo, se quedó sin nafta, quedó ahí varado y no lo queríamos poner en condiciones para que no lo siga usando”, dijeron fuentes cercanas al jugador al citado medio.

Agregaron que “el tema es que lo veníamos controlando y hoy a la madrugada la gente le robó todo y lo destrozó. Es muy largo de explicar y difícil de entender, pero está bien y tiene un grupo de profesionales con él que está a disposición de nosotros. La familia ya estaba al tanto de que el auto estaba ahí. Él lo entiende y lo sabe cuando está bien, pero estaba mal y lo estaba usando”, indicaron a la prensa argentina.

Según el citado medio, consultando fuentes policiales, la situación por la que pasó Brian Fernández se trataría por un ajuste de cuentas por una deuda del futbolista, que dicho sea de paso, es hermano de Leandro Fernández, actual jugador de la Universidad de Chile.

En lo mismo, Christian Bragarnik aseguró a Clarín respecto al ariete que: “lo llevé a mil lugares. Ya no sé qué más hacer. Es un muy buen chico”.

Cabe recordar que el ariete fue separado del primer equipo de Colón por instrucción de Néstor Gorosito, DT del citado club:”es la segunda vez que falta. Anteriormente, no habíamos dicho nada, pero ya había faltado. Yo mismo le había dicho que le daba una posibilidad, y le di dos. Ya está, tiene que hablar con la gente del club porque no tenía permiso para faltar”, dijo.

“Yo no soy psicólogo, le tengo que dar prioridad al grupo porque para mí son todos iguales. Ya le pasó muchas veces. Hablé con él. Le hablé como si fuera mi hijo, un pibe de barrio, un pariente mío, pero es tema de él. Tiene que hablar con un psiquiatra o un psicólogo”, cerró el ex volante de la UC.