Leandro Stillitano, ex ayudante técnico de Gustavo Quinteros en Colo Colo, fue cesado de su cargo como técnico de Independiente de Avellaneda tras empatar 2-2 ante Colón de Santa Fe por la octava fecha de la Liga Profesional Argentina.

Stillitano fue presentado en enero en Independiente de Avellaneda y, a cuatro meses de su llegada, solo consiguió una victoria, cinco empates y dos derrotas, que tienen al “Rojo” en la 19ª posición de la tabla.

Post partido, el ex ayudante del “Cacique” confirmó que, pese a todo, se mantendría en el banco. “Mientras vea respuestas de los jugadores, voy a seguir. Me siento fuerte, me siento bien (…). Cuando me trajeron sabíamos que esto podía pasar”, aseguró.

Sin embargo, la dirigencia liderada por el presidente Fabián Doman ya tenía decidido poner término a su periodo. “El Club Atlético Independiente y Leandro Stillitano han resuelto de común acuerdo interrumpir su mandato como entrandor”, indicó el club a través de un comunicado.

Además, el cuadro argentino agregó: “Desde la institución, queremos agradecer y destacar el profesionalismo de Leandro y su cuerpo técnico para afrontar este delicado momento del club. En los próximos días anunciaremos quién estará a cargo de la conducción del plantel profesional”.