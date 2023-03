Gustavo Quinteros lamentó el mal juego de Colo Colo ante Cobresal: “Los tres goles que recibimos fueron errores individuales”

El técnico de Colo Colo, Gustavo Quinteros, desarrolló un duro balance tras la caída sufrida a manos de Cobresal en El Salvador, haciendo un claro paralelismo con la goleada que sufrió fechas atrás a manos de O’Higgins.

“Pensé que no íbamos a tener un partido malo como el de hoy otra vez, volvimos a cometer errores muy tontos. No marcamos en el gol del córner, les regalamos un penal infantil y el tercer gol más infantil todavía. Al ir perdiendo, nos desorganizamos bastante. Cuando perdíamos la pelota, no estábamos organizados, nos llegaron por las bandas. Fue un partido parecido al de O’Higgins, que fue el peor de todos“, aseguró en conferencia de prensa, junto con enfatizar los fallos que tuvo el equipo, incluyendo lo de Brayan Cortés en el gol de arco a arco de Leandro Requena.

“Los tres goles fueron errores individuales: el que nos cabecea tenía marca personal, el penal se podía haber evitado y el último gol también, se confía y demás. Son cosas que no nos pueden suceder cuando nos estamos preparando para jugar Copa Libertadores. Tenemos que cambiar mucho, no tener estos bajones en actitud, individualmente tenemos que estar mejor (…) Pensé que no íbamos a tener esos altibajos. Estoy angustiado. Ofensivamente hicimos muy poco. Me hago responsable, hicimos un partido muy malo”, apuntó Gustavo Quinteros, proyectando con dudas lo que puedan hacer en Copa Libertadores.

“Es preocupante, no pensé que tras tres partidos que habíamos jugado bien cometiéramos estos errores. Tenemos menos tiempo, llega el momento en que el equipo debe rendir al máximo. Seguiremos trabajando, utilizaremos el amistoso con Colón para mejorar y luego lo de Huachipato“, comentó el DT de Colo Colo, que sí valoró la aparición goleadora de Damián Pizarro para el descuento.

“Los chicos no deberían jugar estos partidos dándole la responsabilidad cuando el equipo no viene bien, pero se ganó el lugar con trabajo y goles. Le falta madurar, partidos para seguir mejorando. Entró bastante bien, con mucha gente es difícil que encuentre espacios”, concluyó en el estadio El Cobre.