Alexander Aravena le avisa a Eduardo Berizzo: “La mayor ilusión que tengo es vestir la camiseta de La Roja”

Alexander Aravena, delantero de Universidad Católica, remarcó su deseo por integrar la selección chilena que hoy dirige Eduardo Berizzo, quien en los próximos días debe entregar su nómina con jugadores del medio local para disputar el amistoso ante Paraguay.

“La mayor ilusión que tengo es vestir la camiseta de La Roja, es un sueño para mí desde pequeño. Si me toca estar, muy feliz, y si no, a seguir trabajando para poder estar pronto”, afirmó el joven atacante este viernes en diálogo con ESPN.

El “Monito” también abordó su gran presente en los “Cruzados”, donde ya registra 4 goles. “Me siento a gusto con mis compañeros y con el entrenador que me ha dado la confianza. Los minutos te ayudan a sumar. Me ha tocado aportar con goles y asistencias. Se me han dado muy bien las cosas aquí”, comentó.

Además, el ex Ñublense anticipó el próximo duelo de la UC contra Magallanes por el Campeonato Nacional. “Será un partido importante para poder sumar de a tres si es que hacemos bien las cosas. Eso queremos y se ve reflejado en los entrenamientos”, agregó.

Por último, Alexander Aravena aseguró que no tiene prisa por marcharse al fútbol europeo. “Es un tema personal de cada jugador, depende de uno irse joven, sentir la bastante madurez, pero en mi caso necesito consolidarme, no apurar nada, lo he hecho bien hasta el momento y tengo que seguir de esta manera para estar en Europa más adelante”, completó.