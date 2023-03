Esperan aprobación: Colo Colo propone día y hora para jugar duelo pendiente ante Huachipato por el Campeonato Nacional

El partido pendiente entre Huachipato y Colo Colo, por la fecha 4 del Campeonato Nacional 2023, aún no tiene una reprogramación confirmada, sin embargo, desde el “Cacique” ya apuntan a una fecha tentativa para visitar a los “Acereros”.

Según supo ADN Deportes, en el cuadro albo pidieron que el encuentro sea fijado para el viernes 31 de marzo en un horario de tarde-noche. El club de Macul busca esta jornada para tener un día más de descanso, ya que en la semana siguiente debuta por la fase de grupos de Copa Libertadores.

No obstante, las autoridades de Huachipato no ven con buenos ojos jugar contra Colo Colo un viernes en la tarde-noche, por razones de seguridad. Por lo tanto, la solicitud del “Cacique” aún no se puede dar por cerrada.

Cabe recordar que el duelo entre ambos equipos fue suspendido por el Estado de Excepción Constitucional de Castrofe decretado para las regiones de Ñuble, Biobío y la Araucanía, a raíz de los incendios forestales.