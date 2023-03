Jean Beausejour y el caso de Jordhy Thompson: “Colo Colo tiene que acompañarlo en este proceso”

Este miércoles en Los Tenores de ADN, Jean Beausejour se refirió al caso de violencia protagonizado por el atacante de Colo Colo, Jordhy Thompson, quien fue grabado agrediendo a una mujer en una discoteca.

El histórico ex lateral de La Roja recordó su paso por las inferiores de la UC y explicó que “es prácticamente imposible controlar ese tipo de situaciones. A mí me toco vivir en San Carlos de Apoquindo y el régimen de Católica en ese aspecto era informar a donde iba a estar después de los partidos, pero no informaba todo lo que hacía”.

En esa línea, el “Tenor Bicampeón” fue enfático en señalar que “uno lo dice sin tener los antecedentes del caso, pero si hay alguien que no tiene responsabilidad es Colo Colo, acá hay responsabilidades personales. En lo que uno podría decir que Colo Colo pudo hacer más es que, a partir de la situación de Leonardo Valencia, tener un protocolo de manejo para estas situaciones”.

“Ha pasado un año y medio, y a partir de ese momento se habla que están en proceso de selección para buscar un psicólogo. Uno entendería que también debería darle algún tipo de soporte que en todas estas problemáticas que no son necesariamente del fútbol. No obstante, hay que excluir de responsabilidad a Colo Colo”, agregó.

Finalmente, Jean Beausejour sostuvo que “estamos hablando de alguien de 18 años que aunque muchos no quieran, y con la realidad de Chile, todavía hay procesos por cumplir. Jordhy tiene que asumir las consecuencias, pero eso no quita que Colo Colo termine su proceso de formación en todo este tipo de situaciones. A la vez, Colo Colo tiene que acompañarlo en este proceso de educarlo en este tipo de aspectos”.